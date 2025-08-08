6 dicas para cuidar das varizes e evitar trombose no inverno

Os dias frios podem elevar o risco de trombose venosa profunda (Imagem: Rustle | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

Os dias frios podem até parecer um alívio para quem sofre com varizes e desconfortos nas pernas, pois aliviam a dor, o inchaço e a sensação de peso. No entanto, essa mesma condição climática pode elevar o risco de trombose venosa profunda (TVP), como explica a cirurgiã vascular Aline Simplício. “O frio faz com que os vasos sanguíneos se contraiam, o que diminui o calibre das veias e pode reduzir o inchaço. Mas essa melhora costuma ser temporária. Se a pessoa ficar muito tempo parada, o sangue tende a se acumular nas pernas, aumentando o risco de trombose”, explica a médica.

Devido a isso, é essencial redobrar os cuidados com as pernas no período. "[…] É por isso que, mesmo no frio, é fundamental manter-se ativo, hidratar-se bem e usar roupas adequadas que não dificultem a circulação", recomenda Aline Simplício. A seguir, Aline Simplício compartilha 6 dicas práticas para proteger as pernas do frio e da trombose. Confira! 1. Mexa-se Caminhadas dentro de casa, alongamentos e até subir escadas já fazem diferença. 2. Use roupas adequadas Evite peças de roupa muito apertadas que dificultam a circulação.

3. Hidrate-se bem Mesmo no frio, o corpo precisa de água para manter o sangue fluindo sem dificuldade. Dor e inchaço repentino nas pernas precisam de avaliação médica (Imagem: New Africa | Shutterstock) 4. Fique atento aos sinais Dor, inchaço repentino, vermelhidão ou endurecimento nas pernas merecem avaliação médica.