6 dicas para cuidar das varizes e evitar trombose no inverno

6 dicas para cuidar das varizes e evitar trombose no invernoÉ fundamental manter-se ativo, hidratar-se bem e usar roupas adequadas que não dificultem a circulação sanguínea
Os dias frios podem até parecer um alívio para quem sofre com varizes e desconfortos nas pernas, pois aliviam a dor, o inchaço e a sensação de peso. No entanto, essa mesma condição climática pode elevar o risco de trombose venosa profunda (TVP), como explica a cirurgiã vascular Aline Simplício.
“O frio faz com que os vasos sanguíneos se contraiam, o que diminui o calibre das veias e pode reduzir o inchaço. Mas essa melhora costuma ser temporária. Se a pessoa ficar muito tempo parada, o sangue tende a se acumular nas pernas, aumentando o risco de trombose”, explica a médica.
Devido a isso, é essencial redobrar os cuidados com as pernas no período. “[…] É por isso que, mesmo no frio, é fundamental manter-se ativo, hidratar-se bem e usar roupas adequadas que não dificultem a circulação”, recomenda Aline Simplício.
A seguir, Aline Simplício compartilha 6 dicas práticas para proteger as pernas do frio e da trombose. Confira!
1. Mexa-se
Caminhadas dentro de casa, alongamentos e até subir escadas já fazem diferença.
2. Use roupas adequadas
Evite peças de roupa muito apertadas que dificultam a circulação.
3. Hidrate-se bem
Mesmo no frio, o corpo precisa de água para manter o sangue fluindo sem dificuldade.
4. Fique atento aos sinais
Dor, inchaço repentino, vermelhidão ou endurecimento nas pernas merecem avaliação médica.
5. Aproveite a estação para tratar as varizes
O inverno pode ser um bom momento para tratar as varizes. Usar meias de compressão é mais confortável nessa época, e a menor exposição ao sol ajuda a evitar manchas na pele após procedimentos como a escleroterapia.
6. Cuide da circulação
Manter a circulação saudável é essencial em todas as estações. “Movimentar o corpo e se cuidar no inverno faz diferença na saúde vascular e, também, na qualidade de vida como um todo”, concluí Aline Simplício.
Por Andressa Marques