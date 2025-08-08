5 benefícios dos móveis modulados

5 benefícios dos móveis moduladosEles podem ser combinados e adaptados conforme o tamanho e a necessidade de cada cômodo
Nas cidades grandes, onde o espaço está cada vez mais limitado e as casas e apartamentos tendem a ser menores, é essencial buscar soluções inteligentes para mobiliar os ambientes. Nesse cenário, os móveis modulados ganham destaque por sua versatilidade e praticidade, principalmente para quem mora de aluguel.
Eles são compostos por módulos independentes, que podem ser combinados e adaptados conforme o tamanho e a necessidade de cada cômodo. Isso permite um melhor aproveitamento do espaço, com funcionalidade e estética personalizada, atendendo às exigências de quem vive em ambientes compactos sem abrir mão do conforto e da organização.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
“Esses móveis são projetados para serem configuráveis e ajustáveis, permitindo que os moradores personalizem o layout conforme o espaço disponível e suas necessidades específicas. Essa flexibilidade é especialmente útil para quem vive em apartamentos ou casas com áreas pequenas ou irregulares, onde cada centímetro conta”, comenta Vanderson Eliziário, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Anhanguera.
Além disso, os móveis modulares podem ser usados para renovar os espaços de maneira simples. “Por terem um design moderno e funcional, que pode melhorar a aparência do ambiente e proporcionar um espaço mais organizado e agradável, os móveis modulados podem, inclusive, ser uma opção para quem não mora de aluguel, mas gostaria de renovar algum ambiente ou o tornar mais prático”, complementa o docente.
Abaixo, Vanderson Eliziário lista os principais benefícios dos móveis modulados. Confira!
1. Adaptabilidade
Segundo o docente, móveis modulados oferecem uma adaptabilidade excepcional, permitindo que os moradores personalizem o layout conforme o espaço disponível e suas necessidades específicas.
2. Facilidade de transporte
Um dos principais benefícios dos móveis modulados é a facilidade de transporte. Como eles podem ser desmontados e reconfigurados, são muito mais fáceis de mover de um lugar para outro. “Muitas peças moduladas são leves e compactas, tornando o processo de mudança menos trabalhoso e mais eficiente. A facilidade de transporte dos móveis modulados proporciona uma experiência de mudança mais tranquila e menos estressante”, completa o professor da Anhanguera.
3. Economia
Do ponto de vista econômico, oferecem um excelente custo-benefício. “Investir em móveis que podem ser reutilizados e adaptados a diferentes espaços pode ser mais econômico a longo prazo, pois evita a necessidade de comprar novos móveis a cada mudança”, aponta. Além disso, esses itens são frequentemente feitos de materiais duráveis, garantindo uma vida útil mais longa e menos necessidade de substituição.
4. Estilo e funcionalidade
Esteticamente, móveis modulados geralmente têm um design moderno e funcional, que pode melhorar a aparência do ambiente e proporcionar um espaço mais organizado e agradável. Eles podem incluir soluções inteligentes de armazenamento, como prateleiras ajustáveis e compartimentos ocultos, otimizando o uso do espaço e ajudando a manter a casa arrumada.
5. Facilidade de manutenção
A facilidade de manutenção é outro ponto positivo dos móveis modulados. Eles são geralmente mais fáceis de limpar e manter, com superfícies que não acumulam sujeira e são resistentes ao desgaste. “Em caso de danos, é possível substituir apenas a parte afetada, sem a necessidade de trocar o móvel inteiro, o que é mais prático e econômico”, finaliza Vanderson Eliziário.
Por Leticia Zuim Gonzalez