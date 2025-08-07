Veja como o pai de cada signo expressa amor

Os astros podem influenciar o jeito de cada pai agir (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

A paternidade se manifesta de muitas formas. Há pais mais carinhosos, outros mais exigentes. Alguns se tornam os melhores amigos dos filhos, enquanto outros preferem manter uma postura mais reservada. Essas diferenças podem ser influenciadas por diversos fatores: personalidade, experiências de vida, maturidade emocional e, também, pelos astros. A seguir, a astróloga Eunice Ferrari explica como cada signo do zodíaco expressa o amor paterno de maneira única. Confira!

Áries O pai ariano é enérgico, divertido e transforma tudo em brincadeira (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock) O pai ariano é pura energia! Brincalhão, criativo e sempre pronto para algo novo, ele transforma o dia a dia em uma verdadeira diversão. No entanto, gosta de manter o controle e a autoridade em casa. Touro O pai taurino é carinhoso, confiável e oferece segurança aos filhos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock) Esse é o típico "paizão". Amoroso, confiável e sempre presente, o pai taurino faz questão de garantir conforto e segurança aos filhos. Gosta de mimar com gestos de carinho, boa comida e estabilidade. Seu amor é tranquilo, constante e inabalável.

Gêmeos O pai geminiano é comunicativo e se conecta com os filhos de forma leve (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock) O pai geminiano é aquele que nunca perde uma boa conversa ou piada. Comunicativo, divertido e inteligente, ele se conecta com os filhos por meio do diálogo e da leveza. Sempre pronto para uma tarde de risadas ou um papo cabeça, é amigo para todas as horas. Câncer O pai canceriano é protetor, sensível e acolhedor (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Sensível e acolhedor, o pai de Câncer é o verdadeiro guardião do lar. Está sempre atento às necessidades dos filhos, seja para cuidar de uma febre na madrugada ou confortar em um momento difícil. Seu amor é profundo, constante e cheio de entrega emocional. Leão O pai leonino carinhoso e valoriza o brilho dos filhos (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock) O pai leonino é um protetor nato. Ama ver seus filhos brilhando e faz de tudo para prepará-los para o sucesso. É carinhoso, leal e espera ser reconhecido como o pilar da família. Com ele, os filhos aprendem a ter autoestima e coragem.

Virgem O pai virginiano é dedicado e atento aos detalhes (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock) Meticuloso e dedicado, o pai virginiano é aquele que ensina com exemplos e atitudes. Valoriza a rotina, a educação e a disciplina. Seu amor pode ser mais prático do que afetuoso, mas está presente nos detalhes, como preparar a lancheira com todo cuidado ou ler uma história antes de dormir. Libra O pai libriano é equilibrado e um ótimo conselheiro (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)