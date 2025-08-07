5 receitas gratinadas para um almoço prático e saboroso

Se você busca opções práticas e deliciosas para o almoço, as receitas gratinadas são a escolha perfeita! Compostas por uma combinação irresistível de ingredientes cremosos e queijo derretido, essas preparações conquistam pelo sabor e aroma. E não param por aí: também são ótimas para aproveitar diferentes componentes, transformando qualquer refeição em um momento especial.

Batata gratinada cremosa

Ingredientes

5 batatas

2 colheres de sopa de manteiga

2 dentes de alho descascados e amassados

2 xícaras de chá de creme de leite

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Com uma faca, descasque as batatas e corte-as em fatias finas. Reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o alho e refogue por 1 minuto. Acrescente o creme de leite e o leite e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos e desligue o fogo.

Unte um refratário com manteiga e monte camadas com as fatias de batata, colocando-as ligeiramente sobrepostas. Intercale com o molho e o queijo muçarela entre as camadas. Finalize com o molho e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que as batatas estejam macias e gratinadas. Sirva em seguida.

Frango gratinado com brócolis

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de requeijão cremoso

200 g de creme de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Água para cozinhar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e aqueça em fogo médio. Adicione o brócolis e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente o frango e refogue por 3 minutos. Junte o requeijão e o creme de leite e mexa até obter um creme uniforme. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Unte um refratário com azeite de oliva, espalhe o brócolis e cubra com o creme de frango. Polvilhe com os queijos muçarela e parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Couve-flor gratinada

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e aqueça em fogo médio. Adicione a couve-flor e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa até formar uma pasta. Aos poucos, coloque o leite e, mexendo sempre, cozinhe até obter um molho branco liso e cremoso. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Em um refratário, coloque a couve-flor e cubra com o molho branco. Polvilhe com os queijos muçarela e parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.