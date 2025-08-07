Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 receitas gratinadas para um almoço prático e saboroso

5 receitas gratinadas para um almoço prático e saboroso

Fáceis de fazer e deliciosos, esses pratos são ideais para tornar qualquer refeição especial
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Se você busca opções práticas e deliciosas para o almoço, as receitas gratinadas são a escolha perfeita! Compostas por uma combinação irresistível de ingredientes cremosos e queijo derretido, essas preparações conquistam pelo sabor e aroma. E não param por aí: também são ótimas para aproveitar diferentes componentes, transformando qualquer refeição em um momento especial.

Abaixo, aprenda a fazer algumas receitas gratinadas para o almoço!

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Batata gratinada cremosa

Ingredientes

  • 5 batatas
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 xícaras de chá de creme de leite
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Com uma faca, descasque as batatas e corte-as em fatias finas. Reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o alho e refogue por 1 minuto. Acrescente o creme de leite e o leite e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos e desligue o fogo.

Unte um refratário com manteiga e monte camadas com as fatias de batata, colocando-as ligeiramente sobrepostas. Intercale com o molho e o queijo muçarela entre as camadas. Finalize com o molho e polvilhe com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até que as batatas estejam macias e gratinadas. Sirva em seguida.

Frango gratinado com brócolis

Ingredientes

  • Floretes de 1 brócolis
  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de requeijão cremoso
  • 200 g de creme de leite
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto
  • Água para cozinhar
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e aqueça em fogo médio. Adicione o brócolis e cozinhe até ficar macio. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente o frango e refogue por 3 minutos. Junte o requeijão e o creme de leite e mexa até obter um creme uniforme. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Unte um refratário com azeite de oliva, espalhe o brócolis e cubra com o creme de frango. Polvilhe com os queijos muçarela e parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Couve-flor gratinada

Ingredientes

  • Floretes de 1 couve-flor
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e aqueça em fogo médio. Adicione a couve-flor e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa até formar uma pasta. Aos poucos, coloque o leite e, mexendo sempre, cozinhe até obter um molho branco liso e cremoso. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Em um refratário, coloque a couve-flor e cubra com o molho branco. Polvilhe com os queijos muçarela e parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Macarrão gratinado (Imagem: Tatiana Vorona | Shutterstock)

Macarrão gratinado

Ingredientes

  • 300 g de macarrão cotovelo
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto
  • Água para cozinhar
  • Azeite de oliva para untar
  • Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e mexa até formar uma pasta. Aos poucos, coloque o leite e, sem parar de mexer, cozinhe até obter um molho branco liso e espesso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Por último, coloque o queijo muçarela e o macarrão cozido e misture. Desligue o fogo e reserve.

Unte um refratário com azeite de oliva e disponha o macarrão com molho. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva decorado com as folhas de manjericão.

Camarão gratinado com molho de alho e queijo

Ingredientes

  • 500 g de camarão limpo
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 200 ml de creme de leite
  • 100 ml de leite
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente os camarões, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até os camarões ficarem rosados. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, misture o creme de leite, o leite e a farinha de trigo e cozinhe em fogo médio até engrossar. Junte metade do queijo muçarela e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque os camarões e cubra com o molho. Polvilhe com o restante do queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar