5 receitas de sopas práticas e nutritivas para o jantar

Aprenda a preparar opções deliciosas e fáceis para se aquecer nos dias frios
Nas noites frias em que a praticidade é essencial, nada melhor do que uma boa sopa: quentinha, leve e cheia de sabor. Melhor ainda se ela for nutritiva e preparada com ingredientes simples, facilmente encontrados na geladeira. Pensando nisso, reunimos 5 receitas de sopas irresistíveis que prometem ser suas fiéis aliadas durante o jantar no inverno. Confira!

Sopa de vegetais com tofu

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1 batata descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de folhas de couve-chinesa
  • 150 g de tofu firme cortado em cubos
  • 1,2 l de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourarem. Acrescente a cenoura, a batata e a água e tampe parcialmente a panela. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Junte o tofu e as folhas de couve-chinesa e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de abóbora e cenoura

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá descascada e picada
  • 2 cenouras descascadas e fatiadas
  • 1 l de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola, o alho e o gengibre e refogue até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e a abóbora-cabotiá e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tampe parcialmente a panela e cozinhe até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Sopa de espinafre com frango

Ingredientes

  • 2 filés de peito de frango cortados em cubos
  • 1 maço de espinafre lavado e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 l de caldo de legumes
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o frango e refogue até dourar levemente. Junte a cenoura, a batata e o caldo de legumes e cozinhe até os legumes ficarem macios. Por último, coloque o espinafre e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de lentilha vermelha (Imagem: Anna Puzatykh | Shutterstock)

Sopa de lentilha vermelha

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 tomates picados
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 colher de chá de cominho em pó
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 xícara de chá de lentilha vermelha
  • 1,2 l de caldo de legumes
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal a gosto
  • Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho, o tomate, o cominho, a cúrcuma e a lentilha. Cubra com o caldo de legumes e cozinhe por 20 minutos. Tempere com sal. Desligue o fogo e sirva decorado com as folhas de manjericão.

Sopa de batata com carne e vagem

Ingredientes

  • 300 g de carne bovina cortada em cubos
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 xícara de chá de vagem picada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de água
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até começarem a dourar. Acrescente as batatas e a vagem, cubra com água e cozinhe por 30 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

