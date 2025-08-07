5 dicas para trazer a decoração italiana para a sua casa

A decoração italiana combina elegância e aconchego nos ambientes (Imagem: alexandre zveiger | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Decoracao

Com uma abordagem que alia elegância, praticidade e experiência sensorial, a arquiteta e decoradora Fernanda Marques, responsável pelos interiores dos empreendimentos da construtora Netcorp Itália no Brasil, revela inspirações valiosas para repaginar cada canto da casa com personalidade. Para ela, um bom projeto vai além da estética e deve criar conexões com os moradores. “A ideia é criar ambientes que contem uma história, onde o design não seja apenas bonito, mas que dialogue com quem vive ali. Assim como a moda italiana, a decoração deve emocionar, acolher e durar”, destaca.

Fernanda Marques sugere partir de uma base neutra e sofisticada, como se fosse uma tela em branco. Tons como areia, off-white e cinza-claro organizam e acolhem o restante da composição, criando um pano de fundo silencioso, porém expressivo. "A verdadeira riqueza está nas texturas", explica. Materiais como madeira natural e travertino se misturam com tecidos nobres como linho, couro natural, veludos opacos e tramas orgânicas, proporcionando profundidade e aconchego ao ambiente. 2. Utilize mobiliários com acabamentos impecáveis O mobiliário é o fio condutor da identidade dos espaços. Fernanda Marques valoriza peças com linhas limpas, proporções generosas e acabamentos impecáveis, trazendo conforto e sofisticação. "Sempre que possível, trago o design nacional para o centro dessa história. Ele carrega identidade e autenticidade — uma sofisticação que não depende de modismos", conta a arquiteta.

Os detalhes fazem toda a diferença na decoração italiana (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) 3. Preste atenção nos detalhes Assim como um look bem pensado, são os detalhes que vestem a casa. Almofadas em tecidos nobres, tapetes com texturas marcantes e cortinas bem acabadas fazem toda a diferença. “Misturar acabamentos com parcimônia e inserir pontos de cor com intenção cria ritmo e interesse visual sem sobrecarregar o espaço”, destaca a especialista. 4. Integre a cozinha e o living Inspirada na tradição italiana de unir convivência e culinária, Fernanda Marques propõe uma integração fluida entre a cozinha e o living. “Uma bancada de apoio com boas banquetas e iluminação bem planejada já transforma a dinâmica do espaço.” Adegas de vidro à vista também aparecem como destaque, revelando o estilo de vida dos moradores e aproximando o design da rotina.