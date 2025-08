7 benefícios da canela para a saúde

A canela, especiaria amplamente apreciada por seu sabor único e aroma envolvente, é também uma poderosa aliada da saúde. Utilizada há anos na medicina tradicional, se mostra rica em compostos benéficos que vão além de suas propriedades culinárias. De antioxidantes potentes a propriedades anti-inflamatórias e efeitos positivos no controle dos níveis de açúcar no sangue, oferece uma gama de efeitos positivos que a tornam indispensável na dieta.

1. Rica em antioxidantes

A canela é uma excelente fonte de antioxidantes, compostos que ajudam a proteger o corpo contra os danos causados pelos radicais livres. Estes, por sua vez, podem contribuir para o envelhecimento precoce e para o desenvolvimento de doenças crônicas. Entre os antioxidantes presentes na especiaria, destaca-se o polifenol, que possui uma poderosa ação antioxidante.

2. Controla os níveis de açúcar no sangue

A canela pode melhorar a sensibilidade à insulina, um hormônio crucial para regular o metabolismo de carboidratos e a utilização de energia pelo corpo. Além disso, alguns estudos sugerem que a especiaria é capaz de reduzir a quantidade de glicose que entra na corrente sanguínea após as refeições, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis.

3. Ajuda na digestão

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção da canela pode ser usada em casos de perturbações digestivas com cólicas leves, gases e sensação de plenitude gástrica.

A canela tem propriedades carminativas e anti-inflamatórias que auxiliam no processo digestivo, como a melhora na ação de enzimas digestivas e a redução de gases que causam desconforto. Ainda assim, é importante lembrar que o consumo da especiaria não substitui o tratamento médico e deve ser feito com moderação, já que o uso excessivo pode causar irritação no estômago.