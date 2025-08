5 dicas para consumir barrinhas proteicas com equilíbrio

As barrinhas de proteína são uma alternativa saudável e prática de lanche (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

As barrinhas proteicas têm se popularizado no universo fitness como uma solução prática para quem busca mais conveniência na alimentação sem abrir mão da nutrição. Com promessas de alto teor de proteínas, saciedade e suporte à recuperação muscular, elas conquistaram espaço na rotina de quem treina ou simplesmente quer um lanche mais equilibrado. Esse crescimento também é perceptível no mercado. Segundo a Global Growth Insights, o setor global de snacks com alto teor de proteína foi estimado em US$ 1,42 bilhão em 2024, com projeção de chegar a US$ 1,51 bilhão em 2025, crescendo a uma média de 6,5% ao ano até 2033.

As barrinhas proteicas podem ser aliadas quando escolhidas com consciência. "Quando incluídas de forma inteligente no plano nutricional, essas opções ajudam a manter a saciedade entre as principais refeições, especialmente para quem tem uma rotina agitada e precisa evitar longos períodos sem comer", explica a Dra. Sylvia Ramuth, diretora técnica do Emagrecentro, rede de franquia de emagrecimento. A seguir, a médica lista dicas para consumir as barrinhas proteicas com equilíbrio. Confira! 1. Analise os ingredientes com atenção Nem toda barra desse tipo é realmente nutritiva. "Algumas têm mais açúcar do que proteína ou são carregadas de aditivos artificiais. Dê preferência às alternativas com baixo teor de açúcares, boa concentração de proteínas, sem glúten e livres de conservantes ou corantes", orienta a Dra. Sylvia Ramuth. 2. Use como apoio, não como substituto de pratos completos Não substitua as refeições completas por barrinhas de proteína. "Consuma entre as refeições principais, como no meio da manhã ou da tarde. No entanto, não devem substituir o almoço ou jantar, pois não oferecem todos os nutrientes necessários para uma alimentação completa", relata a médica.

Sempre verifique na embalagem a quantidade de calorias da barrinha (Imagem: FotoDuets | Shutterstock) 3. Atenção ao valor calórico Verifique na embalagem a quantidade de calorias. “Mesmo quando parecem leves, algumas variações podem ultrapassar 200 kcal e conter gorduras saturadas. O ideal é buscar tipos com até 150 calorias, pouco sódio e perfil equilibrado”, explica a Dra. Sylvia Ramuth. 4. Fuja das promessas exageradas A inclusão das barrinhas proteicas na dieta traz benefícios, mas é preciso ter cuidado com promessas exageradas. “Desconfie de termos como ‘zero culpa’, ‘milagrosa’ ou ‘queima gordura’ nos rótulos, ou na propaganda. O consumo deve ser baseado em informação confiável e orientação profissional, não em modismos da internet”, alerta.