4 benefícios da corrida no bem-estar físico e mental

A corrida é um esporte que tem conquistado um número cada vez maior de adeptos no Brasil. Seja em parques, ruas ou eventos organizados, é comum ver pessoas de diferentes idades praticando a modalidade. A modalidade, no país, dobrou de tamanho em 2024, com aumento de 109% no número de clubes, segundo o Year in Sport 2024 do Strava.

Isso se deve aos diversos benefícios que a corrida oferece, como a melhora do condicionamento físico, o auxílio no controle do peso e a redução do estresse. Além disso, por ser uma atividade acessível, que pode ser praticada ao ar livre e com poucos equipamentos, ela se tornou uma opção atrativa para quem busca qualidade de vida e bem-estar.