5 dicas para trazer a decoração italiana para a sua casa

Para ela, um bom projeto vai além da estética e deve criar conexões com os moradores. “A ideia é criar ambientes que contem uma história, onde o design não seja apenas bonito, mas que dialogue com quem vive ali. Assim como a moda italiana, a decoração deve emocionar, acolher e durar”, destaca.

Com uma abordagem que alia elegância, praticidade e experiência sensorial, a arquiteta e decoradora Fernanda Marques, responsável pelos interiores dos empreendimentos da construtora Netcorp Itália no Brasil, revela inspirações valiosas para repaginar cada canto da casa com personalidade.

Os detalhes fazem toda a diferença na decoração italiana (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

3. Preste atenção nos detalhes

Assim como um look bem pensado, são os detalhes que vestem a casa. Almofadas em tecidos nobres, tapetes com texturas marcantes e cortinas bem acabadas fazem toda a diferença. “Misturar acabamentos com parcimônia e inserir pontos de cor com intenção cria ritmo e interesse visual sem sobrecarregar o espaço”, destaca a especialista.

4. Integre a cozinha e o living

Inspirada na tradição italiana de unir convivência e culinária, Fernanda Marques propõe uma integração fluida entre a cozinha e o living. “Uma bancada de apoio com boas banquetas e iluminação bem planejada já transforma a dinâmica do espaço.” Adegas de vidro à vista também aparecem como destaque, revelando o estilo de vida dos moradores e aproximando o design da rotina.