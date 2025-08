5 sobremesas leves e saudáveis com nozes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pudim de chia com nozes e banana

Ingredientes

1/3 de xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de sementes de chia

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1 banana descascada e cortada em fatias

Mel e nozes picadas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite de amêndoas, as sementes de chia e o mel. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, em potes individuais, coloque uma camada de banana, nozes, iogurte e pudim de chia. Finalize com uma camada de iogurte, banana e nozes. Sirva em seguida.

Maçã assada com canela e nozes

Ingredientes

2 maçãs

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de sopa de nozes picadas

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Com uma faca, corte as maçãs ao meio e retire as sementes e parte do miolo. Polvilhe com canela e recheie com nozes. Coloque em uma assadeira, regue com mel e leve ao forno preaquecido a 180 °C até ficarem macias. Retire do forno e sirva em seguida.

Cookie de banana com aveia e nozes

Ingredientes

2 bananas descascadas e amassadas

descascadas e amassadas 1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas, a aveia em flocos, as nozes, a canela e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Após, com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Achate com as mãos e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.