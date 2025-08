5 aspectos da casa que impactam negativamente o amor

Re Cámp, consultora de Feng Shui e astróloga, defende que a casa é uma extensão do campo emocional. “O que acontece no ambiente ao nosso redor reflete diretamente o que acontece dentro de nós. Quando uma área como o canto do amor está energeticamente parada, isso tende a afetar nossas relações”, afirma.

A organização e a energia do ambiente doméstico exercem uma influência direta sobre o bem-estar emocional das pessoas, impactando inclusive seus relacionamentos afetivos. Segundo a filosofia do Feng Shui, cada espaço da casa carrega uma vibração específica, e quando certos pontos são negligenciados, o fluxo de amor, harmonia e intimidade pode ser bloqueado.

O primeiro sinal é a presença de bagunça ou acúmulo desordenado. Objetos quebrados, papéis antigos ou itens sem função prática acumulados no canto do amor indicam apego ao passado e resistência a mudanças. “A energia precisa circular. Quando há entulho, o novo não encontra espaço para entrar”, explica Re Cámp.

A área do amor, segundo o Feng Shui , costuma estar localizada no canto superior direito da casa ou do quarto, conforme a aplicação do Baguá, o mapa energético dos espaços. De acordo com Re Cámp, há sinais sutis, mas claros de que essa parte da casa está pedindo atenção. Ignorá-los pode significar manter padrões de estagnação e bloqueios emocionais.

O quarto sinal é a sensação de desconforto emocional ao estar no local. Muitas vezes, o corpo percebe antes da mente que algo está em desequilíbrio. Se há tristeza, cansaço ou vontade de evitar o espaço, esse é um indicador direto de que a energia do amor precisa ser restaurada. “Nosso campo sensorial é um radar. O que você sente ao entrar no quarto diz muito sobre o que ele está emitindo”, diz Re Cámp.

A especialista também chama atenção para a ausência de intenção na organização do espaço. Manter a casa apenas funcional, sem consciência energética, reduz a capacidade de ativar emoções positivas. “Cada detalhe pode ser uma afirmação: flores frescas, cristais, velas, quadros com mensagens de amor. Tudo isso comunica algo ao universo e a você mesma”, explica.

5. Falta de presença emocional

Por fim, ela destaca a falta de presença emocional no cuidado com a casa. Viver no automático, sem se conectar com o espaço onde se habita, desconecta também dos afetos e das intenções. “A cura começa com presença. Quando você organiza sua casa com amor, está dizendo para o universo que está pronta para viver o amor em plenitude”, afirma.

Ative o canto do amor

Re Cámp orienta seus clientes a ativarem conscientemente o canto do amor: limpar, reorganizar e decorar com elementos simbólicos que representem o que desejam viver nos relacionamentos. “É um processo simples, mas profundo. Quando feito com intenção, pode transformar completamente a energia da casa e da vida”, conclui.

Por Giulia Soares