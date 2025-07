5 sinais de baixa imunidade em crianças

Fortalecer as defesas do organismo na infância é essencial para um crescimento saudável e protegido

Resfriados que não passam, cansaço fora do normal e uso frequente de antibióticos. Esses são alguns sinais de alerta que podem indicar que o sistema imunológico da criança não está funcionando como deveria. Segundo a Dra. Polyana Sena, pediatra e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, identificar precocemente esses indícios é fundamental para evitar complicações de saúde e melhorar a qualidade de vida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo ela, uma boa imunidade é essencial para o bom desenvolvimento da criança. “Quando a imunidade está fortalecida, o corpo responde de forma mais eficaz aos agentes invasores, proporcionando uma recuperação mais rápida e menos complicações. Além disso, uma boa imunidade permite que a criança aproveite melhor as fases importantes do desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, com menos interrupções causadas por enfermidades”, acrescenta.

Bons hábitos são benéficos para toda vida

Conforme a Dra. Polyana Sena, uma boa imunidade na infância contribui para a formação de defesas duradouras ao longo da vida. Crianças que adoecem com menos frequência têm melhor rendimento escolar, convivem mais com outras crianças e desenvolvem suas habilidades sociais com mais facilidade.

“Além desses pontos, a prevenção de doenças desde cedo ajuda a reduzir o uso excessivo de medicamentos, como antibióticos, evitando resistência bacteriana e outros efeitos colaterais. Por isso, hábitos saudáveis como uma alimentação equilibrada, sono adequado, prática de atividades físicas, vacinação em dia e cuidados com a higiene são essenciais para manter o sistema imunológico forte durante a infância”, menciona a profissional.

Sinais de baixa imunidade

A Dra. Polyana Sena alerta que é normal, especialmente nos primeiros anos de vida, quando o sistema imunológico ainda está em formação, que crianças fiquem mais suscetíveis a doenças respiratórias. No entanto, quando infecções se tornam muito frequentes ou os sintomas persistem por muito tempo, vale investigar se há algo comprometendo a imunidade.