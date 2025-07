Veja os benefícios de combinar a prática de pilates e musculação

“O pilates, por sua vez, foca o fortalecimento do core, flexibilidade e controle corporal. Utiliza exercícios de baixo impacto que trabalham os músculos de forma isométrica e excêntrica, melhorando a estabilidade e a postura. Já a musculação, envolve um trabalho com o uso de pesos e equipamentos de resistência para aumentar a força e a massa muscular, trabalha os músculos de forma concêntrica, promovendo hipertrofia muscular”, explica.

Segundo a professora, quando o assunto é massa muscular, o pilates é um método eficaz para definição do músculo já existente no corpo. “[Ele] auxiliará no desenvolvimento da hipertrofia, que é o aumento da massa muscular dentro da musculação, pois um core forte é fundamental para a execução eficiente de exercícios de musculação, prevenindo lesões e melhorando a performance”, afirma.

Deite-se em decúbito dorsal (com as costas no chão), com os braços apontando para o teto, paralelos às orelhas (90°) e com os pés em dorsiflexão. Ao inspirar, levante a cabeça e olhe para frente e para baixo, expirando lentamente. Inicie um rolamento para cima e para frente, sem perder a conexão abdominal e a coluna em “C”. Ao expirar, termine o rolamento para frente até que a cabeça toque as pernas. Inspirando, retorne à posição inicial.

Objetivo: fortalecimento de Power House (abdômen), alinhamento de coluna, fortalecimento de flexores de quadris.

Sente-se sobre os ísquios, mantenha as pernas unidas e ativas e com os tornozelos em dorsiflexão, mãos ao lado dos quadris com as palmas para baixo. Abaixe a cabeça, com o queixo tocando o peito, e comece a realizar um rolamento para trás, descendo vértebra por vértebra, ao mesmo tempo que as pernas estão sendo elevadas e apontadas para frente e para cima.

Realize o movimento mantendo a cabeça sem encostar no mate e mantendo as pernas elevadas e unidas. Eleve os braços apontando para os pés. Comece a fazer um rolamento para cima e para frente, levando as mãos apontando para os pés até que seu corpo fique em posição de “V” (equilibrando sobre os glúteos). Role novamente para trás e para baixo, mantendo as pernas elevadas, e suba novamente o tronco. Repita 3 vezes e deite-se lentamente e com controle até encostar a cabeça e as pernas no mate.