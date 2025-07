Veja como saber se está na hora de mudar de emprego

Mudar de emprego está entre os planos de parte dos brasileiros em 2025. De acordo com uma pesquisa da consultoria Aon, 68% dos profissionais no país estão em transição ou pretendem buscar uma nova oportunidade ainda este ano.

Apesar desse movimento expressivo, entender o momento certo para mudar pode ser desafiador, visto que a rotina agitada acaba ocupando boa parte do tempo que se poderia dedicar para pensar no assunto e as exigências do mercado podem levar muitos profissionais a ignorarem sinais importantes de que é hora de seguir novos caminhos.