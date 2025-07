Saiba como se proteger das hepatites virais

As hepatites virais, classificadas em A, B, C, D e E, atingem o fígado e causam quadros inflamatórios ou infecciosos. Além disso, podem gerar danos ao coração. Segundo a OMS, o aumento de ações como vacinação infantil contra hepatite B, prevenção da transmissão do vírus da hepatite B da mãe para o filho, segurança de injeções, redução de danos, testes e diagnóstico, bem como tratamento e cuidados podem ajudar na erradicação da doença.

O Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, em 28 de julho, visa aumentar a conscientização sobre essas doenças. Instituída em 2010 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a data foi escolhida em homenagem ao nascimento do renomado cientista e microbiologista dos Estados Unidos, o Dr. Baruch Blumberg, em 1925. Ele se tornou laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1976.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Consequências das hepatites

As hepatites podem prejudicar a saúde de variadas formas. “Como as hepatites são inflamações crônicas, o organismo passa por uma série de inflamações em diferentes órgãos. O coração, por exemplo, sofre com o endurecimento das artérias, processo denominado aterosclerose, dificultando o fluxo sanguíneo e acarretando aumento das chances de a pessoa ter um AVC (acidente vascular cerebral) ou infarto agudo do miocárdio”, afirma o cardiologista Dr. Rizzieri Gomes.

Na maioria das vezes, as hepatites virais não apresentam sintomas no início (Imagem: PBXStudio | Shutterstock)

Sintomas das hepatites virais

De acordo com o “Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries”, da OMS, a hepatite é a segunda principal causa infecciosa de morte no mundo, com 1,3 milhão de óbitos por ano — número que a coloca no mesmo patamar da tuberculose, uma das principais causas de morte infecciosa. Desse total, 83% das mortes são causadas pela hepatite B e 17% pela hepatite C. Além disso, diariamente, cerca de 3.500 pessoas morrem em decorrência dessas duas infecções.

Dentre os sintomas das hepatites virais, estão: