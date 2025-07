5 benefícios do aipo para a saúde e como inserir na dieta

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos saudáveis consumam, no mínimo, 2 litros de água potável por dia. No entanto, também é possível ingerir água por meio da alimentação. O aipo é um excelente aliado na hidratação do corpo, pois possui um alto teor de água em sua composição — cerca de 95%.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

O aipo contribui significativamente para a saúde do intestino por ser uma boa fonte de fibras, especialmente as do tipo insolúvel, que favorecem o bom funcionamento do trato digestivo. Essas fibras aumentam o volume das fezes e estimulam os movimentos intestinais, ajudando a prevenir a constipação. Segundo dados da OMS, o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

4. Ajuda no emagrecimento

O aipo pode ser um aliado no processo de emagrecimento por ser um alimento de baixa caloria e rico em água e fibras, o que aumenta a sensação de saciedade. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g do vegetal cru tem cerca de 19 kcal e 0,96 g de fibras.

Ao consumir aipo, é possível reduzir a vontade de comer em excesso, especialmente entre as refeições. As fibras presentes no vegetal retardam a digestão, prolongando a saciedade e ajudando no controle do apetite. Além disso, por ter ação diurética natural, auxilia na eliminação do excesso de líquidos e toxinas do organismo, o que pode contribuir para a redução do inchaço e do peso corporal.

5. O extrato das folhas pode proteger células do cérebro

Na pesquisa “Exploring the Neuroprotective Properties of Celery (Apium graveolens Linn) Extract Against Amyloid-Beta Toxicity and Enzymes Associated with Alzheimer’s Disease“, publicada na revista Molecules, cientistas testaram o extrato de folhas de aipo em células nervosas humanas expostas a uma proteína associada ao Alzheimer.