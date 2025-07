7 famosos do signo de Leão

Leão é o quinto signo do zodíaco e seu elemento é o Fogo. Ele é regido pelo Sol e rege a Casa 5 do Mapa Astral. Considerado o verdadeiro rei do zodíaco, simboliza a elegância, a autoconfiança e a exuberância, pois ama tudo que é luxuoso. “Assim como o animal que representa esse signo, os leoninos gostam de exibir sua beleza e majestade e sentem-se confortáveis com os olhares voltados para eles”, afirma a astróloga Thaís Mariano.

A atriz protagonizou a série “Amor da Minha Vida”, lançada pelo Disney+ em novembro de 2024, em que também estreou como codiretora. O sucesso da produção garantiu a renovação para a segunda temporada em março de 2025. No cinema internacional, Bruna Marquezine fez parte do elenco de “Besouro Azul”, longa-metragem da DC Comics dirigido por James Reyes, no qual interpretou Jenny Kord, par romântico do herói vivido por Xolo Maridueña.

Em 2019, o cantor criou a The Shawn Mendes Foundation para ajudar em causas sociais e ambientais, como saúde infantil, sustentabilidade, saúde mental e combate ao bullying. Em 22 de setembro de 2024, Shawn Mendes fez um show marcante no Rock in Rio, celebrando seu retorno aos palcos após dois anos de pausa. A apresentação uniu sucessos da carreira com faixas do novo álbum e momentos acústicos emocionantes, incluindo uma homenagem à música brasileira ao cantar a música “Mas, que nada” de Jorge Benjor.

Segundo o Guinness World Records, Madonna é a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos. Em 2024, ela reafirmou esse título ao realizar um show histórico e gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, encerrando a “The Celebration Tour”. A apresentação reuniu mais de 1,6 milhão de pessoas, tornando-se um dos maiores eventos musicais já realizados no Brasil e consolidando sua influência e popularidade global.

17 de agosto de 1985

Profissão: rapper, cantor e compositor.

Em 2019, Emicida realizou um show histórico no Teatro Municipal de São Paulo, que foi registrado no documentário “AmarElo – É tudo pra ontem”, disponível na Netflix. A apresentação celebrou a cultura negra e a resistência no Brasil, marcando um importante momento na carreira do artista. Em 2020, o rapper ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa pelo disco “AmarElo”.

5. Demi Lovato

A cantora Demi Lovato começou sua carreira na infância em programas da Disney (Imagem: lev radin | Shutterstock)

20 de agosto de 1992

Profissão: atriz, cantora e compositora.

Demi Lovato iniciou sua carreira ainda criança na Disney, ganhando destaque em séries como “Camp Rock” e “Sunny entre Estrelas”. Atualmente, vive uma fase de renovação artística. Em 2024, lançou o álbum “Revamped”, no qual regravou seus maiores sucessos em versões rock, refletindo uma nova identidade musical. Além disso, participou de festivais internacionais e apresentou shows marcantes, incluindo uma performance celebrada no The Town, em São Paulo, que reafirmou sua conexão com o público brasileiro.

6. Dua Lipa

A cantora Dua Lipa ganhou um Grammy Awards em 2021 (Imagem: Andrea Raffin | Shutterstock)

22 de agosto de 1995

Profissão: cantora, compositora e modelo.

Em 2021, a cantora recebeu um Grammy Awards pelo disco “Future Nostalgia”, na categoria Melhor Álbum Vocal de Pop. No mesmo ano, ela lançou colaborações marcantes, como a música “Cold Heart” com Elton John, que foi um grande sucesso mundial. Atualmente, Dua Lipa está em turnê mundial com a “Radical Optimism Tour” e fará shows no Brasil em novembro de 2025, com apresentações confirmadas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

7. Rodrigo Santoro

O ator Rodrigo Santoro tem uma carreira de sucesso no Brasil e em Hollywood (Imagem: Kathy Hutchins | Shutterstock)

22 de agosto de 1975

Profissão: ator e dublador.

Rodrigo Santoro é um ator brasileiro de destaque internacional, conhecido por sua trajetória na TV, no cinema nacional e em produções de Hollywood. Ganhou reconhecimento por filmes como “Bicho de sete cabeças”, “300” e “300: a ascensão do império”, além de atuar em séries como “Westworld”. Recentemente, estrelou o filme brasileiro “O Último Azul”, que no momento percorre os circuitos de premiações antes de ser lançado nos cinemas e já foi premiado com o Urso de Prata no Festival de Berlim de 2025.