Em 25 de julho é celebrado o Dia de São Cristóvão, o protetor dos motoristas, caminhoneiros, taxistas e de todos os transportadores. Na data, também é comemorado nacionalmente o Dia do Motorista, instituído devido ao santo padroeiro, também conhecido pela Igreja Católica como o “que leva a Cristo” ou “aquele que carrega o Cristo”. Segundo a crença, São Cristóvão era filho de um rei pagão que o dedicou ao deus Apolo e, antes de tornar-se o protetor dos motoristas, era chamado de Reprobus, um homem grande e forte que jurou que serviria apenas alguém muito poderoso e corajoso.

Assim, ele passou a servir um rei que acreditava ser poderoso, até conhecer Satanás, a quem começou a servir. Mas ele não acreditava que ambos eram fortes o suficiente. Um dia, ele encontrou um eremita que o converteu a cristão e, então, passou os seus dias ajudando as pessoas a atravessarem um perigoso rio. Encontro com Cristo Ainda de acordo com a crença católica, durante a sua jornada no rio, Reprobus se deparou com uma criança e, enquanto a ajudava a atravessar, reparou que ela ia ficando cada vez mais pesada, sentindo-se como se carregasse o peso do mundo. Já do outro lado do rio, a criança o revelou ser o próprio Cristo e o ordenou que enfiasse o seu bastão no chão do deserto, fazendo crescer ali uma palmeira, que fez com muitas pessoas se convertesse ao cristianismo, mas, também, culminou na morte de São Cristóvão, ordenada pelo rei pagão que governava aquelas terras. Orações para São Cristóvão A seguir, confira algumas 4 orações para o Dia de São Cristóvão!

1. Oração de São Cristóvão Ó São Cristóvão, que atravessastes a correnteza furiosa de um rio com toda a firmeza e segurança, porque carregava nos ombros o Menino Jesus, fazei que Deus se sinta sempre bem em meu coração, porque então eu terei sempre firmeza e segurança no guidão do meu carro e enfrentarei corajosamente todas as correntezas que eu encontrar, venham elas dos homens ou do espírito infernal. São Cristóvão, rogai por nós.

2. Oração do motorista Ó Senhor, por intercessão de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, dai-nos firmeza e vigilância nos muitos caminhos da vida em busca de trabalho, lazer, felicidade e realização. Todos somos caminhantes nas estradas deste mundo, acompanhai-nos constantemente para chegarmos ao destino sem acidentes e contratempos. Protegei, ó Senhor, os motoristas que conduzem os modernos meios de transportes. Que eles possam ser guiados por Vosso Espírito, e assim ajam com sabedoria e respeitem as leis de trânsito. Protegei, ó Senhor, aqueles que caminham conosco e ajudai-nos a respeitar a todos, pedestres e transeuntes, agindo sempre com prudência. Protegei, ó Senhor, os jovens que dirigem e dai-lhes um coração sempre voltado à vida. Que possam descobrir Vossa presença viva no mundo e respeitem a todos. Que cresçam sempre guiados pelo Vosso Espírito para que sejam os protagonistas da nova sociedade do terceiro milênio.

Confortai, ó Senhor, as famílias que perderam as pessoas queridas, vítimas do cruel trânsito brasileiro. Dai-lhes a esperança necessária para viverem em Vossa presença sem condenação ou rancor. Que possamos, Senhor, descobrir Vossa presença na natureza e um tudo o que nos rodeia, amando assim cada vez mais a vida. Amém! 3. Oração para ter proteção no trânsito Dai-me, Senhor, firmeza e vigilância no volante para que eu chegue ao meu destino sem acidentes. Protegei os que viajam, a todos, e a dirigir com prudência, e que eu descubra Vossa presença na natureza, nas rodovias, nas ruas, nas criaturas, e em tudo aquilo que me rodeia. São Cristóvão, protegei-me e ajudai-me nas minhas idas e vindas a saber viver com alegria, agora e sempre. Amém!