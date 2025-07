3 passos indispensáveis na rotina de cuidados com a pele negra

A pele negra possui características próprias que merecem atenção especial. Com maior concentração de melanina e colágeno, ela tende a ser mais firme e resistente aos sinais do tempo. No entanto, também pode ser mais suscetível a manchas e oleosidade, exigindo uma rotina de cuidados pensada para suas necessidades.

3. Atenção com a proteção solar

Ainda que mais resistente ao sol, a pele negra também precisa de proteção contra os raios UV. O uso diário do protetor solar — com reaplicação ao longo do dia — é indispensável. À noite, o ideal é higienizar o rosto com sabonete específico, aplicar o tônico e finalizar com um hidratante que atenda às necessidades da sua pele.

Mais do que uma questão estética, cuidar da pele é um ato de saúde e autoestima. Para a pele negra, entender suas particularidades é o primeiro passo para valorizar sua beleza natural e prevenir problemas como manchas, ressecamento ou acne. Com uma rotina simples, consistente e adequada, é possível manter a pele sempre viçosa, protegida e equilibrada em todas as fases da vida.

Por Nágila Pires