Confira as características do Macaco no Horóscopo Chinês

O Macaco é o nono signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde ao signo de Leão. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Vênus. O elemento desse nativo é o metal, a pedra é o rubi, a erva é o cravo e o aroma é o sândalo. Sua flor é o girassol e as cores são o amarelo, o laranja e o dourado. O metal é o ouro e o número da sorte é o 1.

De 02/02/1908 a 21/01/1909;

De 20/02/1920 a 07/01/1921;

De 06/02/1932 a 25/01/1933;

De 25/01/1944 a 12/02/1945;

De 12/02/1956 a 30/01/1957;

De 30/01/1968 a 16/02/1969;

De 16/02/1980 a 04/02/1981;

De 04/02/1992 a 22/01/1993;

De 22/01/2004 a 08/02/2005;

De 08/02/2016 a 27/01/2017;

De 26/01/2028 a 12/02/2029.

Se você nasceu entre 15h e 17h, o seu ascendente é o Macaco.

Características marcantes do Macaco

De acordo com Victor Souza, tarólogo e numerólogo, os nativos do Macaco são generosos e guiados pela emoção. Além disso, têm muita facilidade em perdoar e em se adaptar a situações que, a princípio, poderiam lhe ser adversas. A popularidade e a seriedade dessas pessoas fazem com que as portas se abram com relativa facilidade. Vaidosas, elas apreciam o conforto.

Ainda segundo ele, a simpatia constante, a intuição desenvolvida, a franqueza, a justiça, a honradez, o otimismo, o gosto pelo luxo e pelas facilidades são as características que mais marcam os nativos desse signo.