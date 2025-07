7 dicas para economizar no mercado

Nos últimos anos, com o aumento constante dos preços, os alimentos passaram a representar uma parcela cada vez maior no orçamento das famílias brasileiras. Esse cenário tem feito com que muitas pessoas precisem repensar seus hábitos de consumo e buscar alternativas para manter a alimentação sem comprometer as finanças.

Por isso, estar atento às estratégias para economizar nas compras se tornou fundamental para garantir uma boa gestão do dinheiro e preservar o equilíbrio financeiro no dia a dia. A seguir, com ajuda da consultora financeira Camila Santos, listamos dicas para você reduzir as despesas com o supermercado. Confira!