3 passos para conquistar o efeito cherry lips perfeito

Tendência valoriza o rubor natural da boca com efeito manchado no centro e bordas mais suaves

A tendência cherry lips está dominando as redes sociais e trazendo de volta o visual de lábios corados, suculentos e com aquele toque de “acabei de comer uma cereja”. O look tem tudo a ver com a estética de beleza fresca, natural e sensual, que valoriza o rubor natural da boca com efeito manchado no centro e bordas mais suaves.

O segredo do sucesso? Uma combinação entre lip tint, contorno esfumado e acabamento glow. A seguir, com a ajuda da maquiadora e especialista em P&D da Fenzza, Mariane Santana, te mostramos como conquistar os lábios do momento em poucos passos. Confira!