Veja os sintomas da queimadura causada pelo frio

Não é somente o sol escaldante que pode causar queimaduras. O frio também é responsável por lesões na pele e tecidos subjacentes em temperaturas próximas a 0 °C. O fenômeno de congelamento, também conhecido como “frostbite”, ocorre quando cristais de gelo se formam na pele e nos tecidos, danificando-os.

Qualquer pessoa pode ser vítima das lesões, porém, peles sensíveis como as de idosos e crianças, além de pessoas com problemas de pele já existentes, são mais sujeitas a complicações. As áreas com maior sensibilidade são: dedos das mãos e dos pés, orelhas, bochechas, nariz e queixo ou regiões periféricas do corpo com menor fluxo sanguíneo.