5 receitas de frango assado para o almoço

Versátil, nutritivo e irresistível: o frango assado segue firme como protagonista nas mesas brasileiras. Seja no domingo em família ou naquele almoço caprichado da semana, ele é uma escolha que agrada a todos os paladares — e, com um toque de criatividade, pode ganhar versões surpreendentes. Pensando nisso, confira 5 receitas de frango assado que vão além do tradicional para você preparar em casa!

Frango assado com laranja e maçã Ingredientes 1 frango inteiro limpo

2 laranjas (suco e raspas)

2 maçãs vermelhas cortadas em quatro partes (com casca e sem sementes)

cortadas em quatro partes (com casca e sem sementes) 1 laranja cortada em rodelas

4 dentes de alho descascados e amassados

2 ramos de alecrim

2 ramos de tomilho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, misture o sal, a pimenta-do-reino, o alho, o suco e as raspas de laranja. Em um recipiente, coloque o frango e tempere por dentro e por fora com a mistura de temperos. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Após, recheie o interior da ave com algumas fatias de maçã e os ramos de alecrim e tomilho. Disponha em uma assadeira, regue com azeite de oliva e distribua o restante das maçãs e as rodelas de laranja ao redor. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 1 hora. Depois, retire do forno e pincele com mel. Asse por mais 30 minutos. Sirva em seguida. Frango assado com alho e limão Ingredientes 1 frango inteiro limpo

1/2 xícara de chá de suco de limão

6 dentes de alho descascados e amassados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída Modo de preparo Em um recipiente, coloque o frango e tempere com suco de limão, alho, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino, espalhando bem por dentro e por fora. Cubra com plástico-filme e deixe marinar na geladeira por 2 horas. Após, coloque o frango em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora e 30 minutos. Sirva em seguida. Frango assado com iogurte e curry Ingredientes 1 kg de frango (coxas, sobrecoxas ou peito)

170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de curry em pó

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de sal

Suco de 1/2 limão

Pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, misture o iogurte, o curry, o alho, o sal, o suco de limão e a pimenta-do-reino. Em um recipiente, envolva bem o frango nesse tempero, cubra com plástico-filme e deixe marinar por pelo menos 2 horas na geladeira. Após, disponha o frango em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos, virando na metade do tempo para dourar dos dois lados. Sirva em seguida. Frango assado com legumes rústicos (Imagem: MaraZe | Shutterstock)

Frango assado com legumes rústicos Ingredientes 1 frango inteiro limpo

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 abobrinha cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 batata-doce laranja cortada em palitos grossos

1 maçã sem sementes e fatiada

4 dentes de alho picados

Sal, pimenta-do-reino moída, pimenta-rosa em grãos e azeite de oliva a gosto

Folhas de coentro para finalizar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Enquanto isso, em um recipiente, misture todos os legumes e a maçã com azeite de oliva, sal, alho e pimenta-rosa. Posicione o frango no centro de uma assadeira e espalhe os legumes ao redor. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora. Retire do forno, regue o frango com o caldo formado na assadeira e asse por mais 30 minutos. Sirva decorado com as folhas de coentro. Frango assado recheado com farofa de calabresa Ingredientes Frango 1 frango inteiro limpo

Suco de 1 limão

4 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de sal

2 colheres de sopa de manteiga

Pimenta-do-reino moída e páprica defumada a gosto Farofa de calabresa