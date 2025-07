7 dicas para lidar com a tosse em bebês

A tosse em bebês costuma causar apreensão nos pais — e com razão. Em muitos casos, ela é apenas um reflexo natural do corpo para expulsar secreções ou proteger as vias respiratórias. Contudo, também pode ser sintoma de uma infecção mais grave.

Se o bebê faz esforço para puxar o ar, apresenta chiado, respira com o abdômen ou movimenta as costelas de forma exagerada, procure atendimento médico imediato. Outros sinais de alerta incluem febre persistente, lábios arroxeados, recusa alimentar e sonolência excessiva. “A dificuldade respiratória é um dos sinais mais importantes a serem observados. Em bebês, ela pode evoluir rapidamente e exige avaliação pediátrica sem demora”, reforça a pediatra.

Resfriados, gripes e bronquiolite estão entre as causas mais frequentes de tosse nos primeiros dois anos de vida. Em bebês menores, o refluxo gastroesofágico também pode provocar o sintoma, principalmente após as mamadas ou durante o sono. Alergias e irritações causadas por poluição ou ambientes muito secos também entram na lista.

Tossir, por si só, não é uma doença. É um sintoma que pode indicar desde um simples resfriado até uma infecção pulmonar. Em bebês, é comum que a tosse apareça no fim de um quadro gripal, por exemplo. O importante é observar a duração, a frequência e se há outros sinais associados, como febre , chiado no peito ou falta de apetite.

6. Hidratação e ambiente limpo são os maiores aliados

Manter o bebê hidratado ajuda a fluidificar secreções. Ofereça leite com frequência. Além disso, lave o nariz com soro fisiológico, evite tapar o ambiente com cobertores pesados e mantenha janelas abertas para a circulação de ar. O ar seco, comum no inverno, pode agravar a tosse.

7. Consulte um pediatra

Por mais acessível que a internet seja, nenhum vídeo ou post substitui uma consulta médica. Se o comportamento do bebê mudou, ele apresenta sinais de cansaço, febre prolongada ou dificuldade para respirar, não hesite: leve-o ao pediatra. “O mais importante é observar o conjunto dos sintomas e o estado geral do bebê. Muitos quadros são leves, mas outros podem se agravar em poucas horas”, finaliza a Dra. Vanessa Tirloni.

Por Sarah Monteiro