8 dicas para reduzir a ansiedade das crianças no fim de semestre

Com a proximidade do fim do primeiro semestre de 2025, o acúmulo de tarefas, pouco tempo de planejamento, cansaço, medo de recuperação e, muitas vezes, o sentimento de que “não vai dar tempo” são as principais causas da ansiedade nas crianças. “O problema não é só o conteúdo, mas a sobrecarga emocional que vem junto”, diz a psicopedagoga e escritora infantil Paula Furtado.

1. Valorize o processo e não apenas o resultado

Ao valorizar o processo e não apenas o resultado, a lição deixa de ser um fardo e passa a ser parte do crescimento da criança. Incentivar com leveza, com perguntas curiosas como “o que você aprendeu hoje que te surpreendeu?”, costuma ser mais eficaz do que as cobranças.

2. Elimine distrações

Um cantinho da lição, com poucos estímulos visuais, sem celular por perto, e horários definidos para as telas ajudam a criar um ritmo saudável de estudo.

3. Cobre menos

Alta expectativa não pode significar baixa escuta. É possível desejar o melhor para o filho e, ao mesmo tempo, respeitar o tempo e o jeito de aprender.

4. Cuide do bem-estar

Hábitos equilibrados regulam o humor, a concentração e a disposição. Uma criança com sono acumulado e alimentação desorganizada vai ter mais dificuldade para lidar com as pressões escolares.