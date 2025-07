7 receitas típicas da culinária de São Paulo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cuscuz paulista

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de milho flocada

1 xícara de chá de farinha de mandioca

1 l de caldo de legumes quente

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho picado (reserve algumas rodelas para decoração)

1 pimentão amarelo picado (reserve algumas rodelas para decoração)

2 tomates picados (reserve algumas rodelas para decoração)

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

fresca 1/2 xícara de chá de milho-verde

300 g de sardinha (reserve algumas para decoração)

3 ovos cozidos (reserve alguns para decoração)

1/4 de xícara de chá de azeitonas verdes picadas (reserve algumas inteiras para decoração)

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

1/4 de xícara de chá de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela grande, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os pimentões picados e refogue por mais alguns minutos. Acrescente os tomates picados, as ervilhas e o milho-verde. Refogue por 5 minutos. Adicione as sardinhas ao refogado, quebrando levemente os pedaços. Adicione a farinha de milho e a farinha de mandioca e misture bem. Aos poucos, vá adicionando o caldo quente, mexendo constantemente até que a mistura fique bem úmida e homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a salsinha e a cebolinha picadas e reserve.

Em uma forma com furo no centro, untada com azeite, disponha as rodelas de tomate, pimentão, ovos cozidos e as azeitonas inteiras no fundo e nas laterais para decorar. Coloque também algumas sardinhas inteiras nas laterais da forma. Despeje a mistura do cuscuz na forma, pressionando bem para compactar. Deixe descansar por alguns minutos para firmar. Desenforme o cuscuz em um prato grande. Sirva quente ou em temperatura ambiente.

Virado à paulista

Ingredientes

500 g de feijão-carioca

200 g de bacon picado

picado 200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas

1 cebola picada

6 dentes de alho picados

2 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de óleo

1 xícara de chá de farinha de mandioca

4 ovos fritos

4 bifes de carne de porco

1 maço de couve cortado em tiras finas

4 bananas-nanicas cortadas ao meio

1 xícara de chá de arroz branco

1 dente de alho amassado

Óleo para fritar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, cubra o feijão com água e adicione as folhas de louro. Leve ao fogo médio e cozinhe por 20 minutos, após iniciar a pressão. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e frite o bacon até dourar. Adicione a linguiça e continue fritando. Acrescente a cebola e 2 dentes de alho, refogando até ficarem macios. Junte o feijão cozido, com um pouco do caldo, e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Aos poucos, adicione a farinha de mandioca, mexendo sempre, até atingir a consistência desejada. Em outra panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os ovos. Tempere com sal e reserve. Em um recipiente, tempere os bifes de carne de porco com sal e pimenta-do-reino e frite-os em uma frigideira em fogo médio com um pouco de óleo até dourar. Reserve.