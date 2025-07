5 orações para o Dia de Santa Paulina

Considerada a primeira santa do Brasil, ela dedicou a sua vida aos mais necessitados

Santa Paulina, conhecida também como Amábile Lúcia Visintainer, é uma figura venerada na tradição católica por sua vida dedicada ao serviço e à fé. Nascida na Itália em 1865, ela imigrou para o Brasil com sua família quando tinha nove anos, estabelecendo-se em Nova Trento, Santa Catarina.

Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias , a Vida Consagrada e todo o povo de Deus. (Pedir a graça desejada). Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém.

Em 18 de outubro de 1991, foi beatificada pelo Papa João Paulo II, que a canonizou em 19 de maio de 2002, reconhecendo oficialmente sua santidade e destacando seu exemplo de fé, compaixão e serviço aos necessitados. Além disso, ela é reconhecida como a primeira santa do Brasil.

Madre Paulina, não temos como demonstrar nosso apreço a esse coração tão amigo, mesmo assim, agradecemos os milagres, as bênçãos e os méritos recebidos por vós e, por tudo o mais, que a senhora representa em nossas vidas. Amém!

Agradecemos por ter uma alma iluminada e uma vontade inigualável e nos tornar fiéis verdadeiros das palavras do Filho de Deus.

Santa Madre Paulina, agradecemos a vós os ensinamentos que nos destes sobre a vida cristã, fazendo com que aprendêssemos as palavras de Jesus Cristo usando todo o seu amor, a sua bondade, a sua caridade e a sua infinita paciência.

Amabilíssima, Santa Madre Paulina, a senhora que, com sua bondade, fé profunda e verdadeiro amor pelo Filho da Virgem Maria, Jesus Cristo, nunca se negou a ajudar os pobres e doentes, idosos e órfãos e muitos outros necessitados, venho até vós implorar que me torne uma pessoa pura espiritualmente para que tenha esse mesmo dom de auxiliar os carentes.

Santa Paulina, que dedicaste tua vida ao cuidado dos doentes e enfermos, olha por aqueles que sofrem física e espiritualmente. Obtém para eles o conforto da presença divina e a cura necessária para seus males. Fortalece também os corações dos cuidadores, para que possam desempenhar seu serviço com compaixão e amor. Amém.

Sei que és poderosa e muito amada, minha Santa Madre Paulina, por isso, confio na sua intercessão junto a Cristo para atender ao meu pedido. Amém!

5. Oração para receber bênçãos por intercessão de Santa Paulina

Ó Deus, Nosso Senhor e Nosso Pai, em que a Madre Paulina depositava toda sua confiança com amor filial, dignai-vos mostrar que a Congregação religiosa por ela fundada para a expansão do reino de Deus e as virtudes heroicas que praticou em toda sua vida vos foram agradáveis, concedendo-nos o favor que vos pedimos (faça o pedido).

Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.