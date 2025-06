5 receitas de chá verde para ajudar a eliminar peso no inverno

Veja como preparar bebidas com propriedades termogênicas que aceleram o metabolismo e favorecem a queima de gordura

O chá verde é um excelente aliado para quem deseja eliminar peso, graças às suas propriedades termogênicas que aceleram o metabolismo e favorecem a queima de gordura. Rico em antioxidantes, como as catequinas, ele também ajuda na digestão e no controle do apetite.

No inverno, a bebida aquece o corpo enquanto contribui para o emagrecimento. Quando aliado à prática regular de atividade física e a uma alimentação equilibrada, seus efeitos são potencializados, tornando-se um complemento saudável e eficaz na rotina de quem busca perder peso com saúde.