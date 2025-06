3 dietas que auxiliam no tratamento do lipedema

Lica Stefani explica que uma dieta anti-inflamatória é a chave no tratamento do lipedema. Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas (mirtilos, framboesas, amoras, romãs, cerejas e morangos), vegetais de folhas escuras (espinafre, couve-flor, brócolis) e azeite de oliva extravirgem, são altamente benéficos.

“O tratamento do lipedema vai muito além da estética; é uma questão de saúde e bem-estar. A nutrição especializada, com foco em uma dieta anti-inflamatória e na saúde intestinal, é a chave para gerenciar os sintomas, reduzir a progressão da doença e melhorar significativamente a qualidade de vida das pacientes. É um caminho de autoconhecimento e cuidado contínuo, onde cada escolha alimentar se torna um passo em direção ao alívio e à vitalidade”, afirma a nutricionista Lica Stefani.

No entanto, a inflamação crônica é uma característica central do lipedema , e é nesse ponto que a dieta desempenha um papel crucial no manejo da condição. A alimentação pode agravar ou aliviar os sintomas, tornando a nutrição um pilar essencial do tratamento multidisciplinar.

A relação entre glúten e inflamação no lipedema tem sido objeto de estudo. “Suspeita-se que o glúten, em conjunto com outros componentes do trigo, possa ativar uma resposta imune inata e aumentar a permeabilidade intestinal, contribuindo para a inflamação crônica e agravando os sintomas do lipedema. Por isso, a redução ou exclusão do glúten da dieta é benéfica para muitos pacientes”, enfatiza Lica Stefani.

A nutricionista Lica Stefani explica que alguns estudos sugerem três tipos de dieta para pacientes com lipedema, dependendo de cada caso. Ela ressalta que há também indicações de drenagem e outras técnicas multidisciplinares, mas as dietas anti-inflamatórias são as que trazem grandes benefícios. Veja!

A saúde intestinal é um fator crítico no tratamento do lipedema. Um intestino desequilibrado, com disbiose, pode liberar substâncias inflamatórias na corrente sanguínea, intensificando a dor e o inchaço. A microbiota intestinal saudável modula a resposta imunológica e o metabolismo de gorduras, sendo essencial para controlar processos inflamatórios .

1. Dieta cetogênica (a famosa dieta low-carb)

O estudo “The Efficacy of Ketogenic Diets (Low Carbohydrate; High Fat) as a Potential Nutritional Intervention for Lipedema: A Systematic Review and Meta-Analysis“, publicado no Nutrients, feito com 329 pacientes, constatou que a dieta cetogênica levou a redução média de 8,5% do IMC (Índice de Massa Corporal), diminuição da circunferência das pernas (até 6 cm) e melhora na dor em 72% das pacientes.

“Para o lipedema, priorizamos alimentos anti-inflamatórios como peixes gordurosos (salmão selvagem, sardinha), abacate e azeite extravirgem – ricos em ômega 3. Vegetais folhosos (couve, espinafre) e crucíferos (brócolis) fornecem fibras essenciais, enquanto frutas vermelhas oferecem antioxidantes. Eliminamos açúcares, grãos refinados e óleos vegetais processados, que podem agravar a inflamação”, exemplifica Lica Stefani.

2. Dieta anti-inflamatória (mediterrânea modificada)

No estudo “Impact of Mediterranean Diet on Inflammatory Markers in Lipedema“, publicado no Jornal Vascular Brasileiro, pacientes que seguiram uma dieta rica em ômega 3, antioxidantes (vitamina C e E, polifenóis) e fibras tiveram redução de 30% nos marcadores inflamatórios (PCR, IL-6) em 12 semanas.