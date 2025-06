5 livros imperdíveis para as férias de julho

A férias do meio do ano são o momento perfeito para conhecer novas histórias (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) / Crédito: Edicase Entretenimento

As férias de julho são a oportunidade perfeita para diminuir o ritmo acelerado do dia a dia, renovar as energias e mergulhar em narrativas envolventes que despertam a imaginação. Seja aproveitando o silêncio do lar, o som das ondas no litoral, o ar fresco da serra ou os encantos de um novo destino, a leitura se revela uma excelente companheira. Por isso, confira dicas de 5 livros recém-lançados para aproveitar ao máximo o recesso do meio de ano, desde romances com histórias emocionantes a obras que incentivam o leitor a desvendar mistérios de tirar o fôlego!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Imagens estranhas “Imagens estranhas” é uma história estruturada por desenhos que guardam pistas perturbadoras (Imagem: Reprodução digital | Editora Suma) Best-seller internacional publicado no Brasil pela Suma, “Imagens estranhas” é um livro inquietante, em que elementos triviais assumem um sentido macabro e desenhos ingênuos escondem realidades aterrorizantes. Com uma história estruturada por desenhos com aspecto infantil — todos com sua própria pista perturbadora —, Uketsu convida os leitores a montarem o quebra-cabeça por trás de cada imagem e o grande arco que as conecta. 2. Depois do fim Em “Depois do fim”, Lia precisa criar forças para seguir a vida após o luto (Imagem: Reprodução digital | Editora Seguinte) Publicada pela Seguinte e escrita por Katy Upperman, essa é uma história sobre amor, luto e redescoberta, que nos mostra a beleza que há na vida mesmo quando nada sai como o planejado. Com a certeza de um amor escrito nas estrelas, Lia e Beck mal podiam esperar por todos os anos que passariam juntos. Mas o que não sabiam é que a previsão só garantia o “felizes”, mas não o “para sempre”.

Aos 18 anos, Beck morre de maneira inesperada, e a vida de Lia perde totalmente o sentido. No entanto, o luto pela perda de seu grande amor também apresenta novos caminhos para ela e, mesmo em meio à dor, a protagonista percebe que a vida ainda pode reservar boas surpresas. Ao dar uma chance para seu coração, ela descobre que é capaz de decidir o próprio destino, mesmo depois do fim. 3. Redeeming 6 “Redeeming 6” é o quarto volume de “Os Garotos de Tommen” e traz o desfecho do casal Joey e Aoife (Imagem: Reprodução digital | Editora Bloom Brasil) Se você se apaixonou por Joey e Aoife, prepare-se para se emocionar para valer com o desfecho desse casal em Redeeming 6, quarto volume de “Os Garotos de Tommen”, a série de Chloe Walsh que se tornou sucesso de vendas e fenômeno no TikTok, lançada pelo selo Bloom Brasil.

Desesperado para provar que é digno da única pessoa em quem confia, Joey Lynch tenta com todas as forças nadar contra uma correnteza de sofrimento que ameaça arrastá-lo para longe. Aoife Molloy não quer abrir mão do amor e luta para salvar seu melhor amigo do abismo da autodestruição. Mergulhando em um universo desconhecido e usando apenas seu coração como guia, ela se recusa a virar as costas para Joey, por mais improvável que sua salvação pareça. 4. Não pisque “Não pisque” é um romance imersivo com personagens cativantes e conhecidos pelo público (Imagem: Reprodução digital | Editora Suma) Neste livro, publicado pela Suma, Stephen King retorna ao mundo investigativo da fascinante personagem Holly Gibney para narrar tramas paralelas cheias de mistério e tensão. E mais uma vez se prova mestre não só do terror e da fantasia, mas também na arte de construir thrillers.

Equilíbrio perfeito entre suspense, ficção policial e crítica social, “Não pisque” é um romance imersivo, com personagens cativantes — e, em alguns casos, bem conhecidos do público. Costurando tramas com uma habilidade narrativa singular, Stephen King cria uma atmosfera aterrorizante, em que o horror se constrói nos detalhes e no que há de mais humano. 5. Atmosfera Em “Atmosfera”, Joan, que é apaixonada pelo Universo, tem a oportunidade de participar de um programa da Nasa (Imagem: Reprodução digital | Editora Paralela) Neste romance épico ambientado na Nasa dos anos 1980, Taylor Jenkins Reid nos desafia a questionar os limites que estamos dispostos a romper para viver e amar verdadeiramente. Publicado pela Paralela, o livro conta a história de Joan Goodwin, obcecada pelo Universo desde que se entende por gente.