9 chás para ajudar a fortalecer a imunidade

No inverno, o ar seco resseca as mucosas do sistema respiratório, tornando-as mais vulneráveis à invasão de vírus e bactérias. Além disso, as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados por mais tempo para se proteger do frio, facilitando a transmissão de patógenos. Nesse sentido, os chás são grandes aliados para ajudar a fortalecer a imunidade nesta época do ano. Abaixo, confira algumas receitas!

Chá de gengibre

Ingredientes

1 gengibre fresco descascado e fatiado finamente

fresco descascado e fatiado finamente 4 xícaras de chá de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque as fatias de gengibre e a água. Leve ao fogo médio-alto. Assim que começar a ferver, reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe por 15 minutos. Retire a panela do fogo e coe o chá. Adicione mel para adoçar. Sirva em seguida.