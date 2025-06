“É um exercício de baixo impacto, que respeita o corpo e pode ser adaptado a diferentes perfis e limitações. Ideal para quem deseja envelhecer com autonomia, equilíbrio e autoestima”, afirma Íris Medeiros, fundadora do estúdio Íris Pilates e educadora física especialista em pilates para longevidade.

Subir degraus, alcançar prateleiras, se levantar do sofá sem ajuda. Tarefas simples, mas que podem se tornar desafiadoras com o passar dos anos, principalmente se o corpo estiver enfraquecido, enrijecido ou com desequilíbrios de postura. É aí que entra o pilates: um método de exercício físico focado no fortalecimento do centro do corpo (o chamado “core”), na mobilidade articular e no controle motor.

A profissional ainda destaca que a atividade vai além de exercitar o corpo: trata-se também de resgatar o prazer em realizar tarefas simples do dia a dia. “O pilates faz diferença real na vida do idoso. Não é sobre fazer uma pose bonita, mas sobre conseguir ser funcional no dia a dia. O pilates ajuda a retomar a autonomia das suas atividades”, diz.

A seguir, Íris Medeiros lista 4 benefícios do pilates na terceira idade. Confira!

1. Reduz o risco de quedas

Com o passar dos anos, a perda de massa muscular — condição conhecida como sarcopenia — e a redução do equilíbrio aumentam o risco de quedas. Praticar pilates regularmente ajuda a fortalecer o tronco e os membros inferiores, melhorar a postura e a coordenação, e até alterar positivamente o padrão da marcha. “Pacientes com histórico de quedas relatam mais segurança e confiança ao caminhar depois de algumas semanas de prática”, diz Íris Medeiros.

2. Melhora a postura e a sustentação da coluna

A má postura — muitas vezes marcada por encurvamento ou dor nas costas — é um dos sinais visíveis do envelhecimento. Os exercícios de pilates ativam músculos profundos da coluna e da região abdominal, promovendo sustentação e realinhamento postural. “Com o tempo, o corpo volta ao eixo e isso influência diretamente na mobilidade e no conforto no dia a dia”, explica a especialista.