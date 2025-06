3 combinações de vinhos e chocolates para o Dia dos Namorados

Veja como harmonizar a bebida com o doce, deixando a comemoração mais especial

Todos os anos, o Dia dos Namorados vai além das declarações apaixonadas e das vitrines enfeitadas com corações. A data cria um clima de intimidade e celebração, que inspira casais a explorarem novas experiências juntos. Uma das formas mais sofisticadas de aproveitar esse momento especial é por meio da harmonização entre vinhos e chocolates, combinação que une sabor, sensorialidade, afeto e até benefícios para a saúde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, a combinação pode até ajudar a esquentar a data. “Acredito que o mais interessante é que essa dupla é considerada afrodisíaca, o que chama ainda mais a atenção do consumidor. O vinho tem propriedades e polifenóis que ajudam no fluxo sanguíneo, aumentando a sensibilidade. Já o chocolate contém feniletilamina (PEA), que induz sensações de euforia e atração. Entre sabores frutados, encorpados e aromáticos, buscamos o equilíbrio para que um não ofusque o outro”, complementa o sommelier.

Abaixo, Jonas Nascimento lista algumas combinações de vinhos e chocolates. Confira!

1. Chocolate ao leite e vinhos tintos de corpo médio

Por ser mais doce e ter menor concentração de cacau, o chocolate ao leite harmoniza bem com vinhos tintos de corpo médio, como Merlot, Shiraz e Malbec. Esses vinhos têm aroma intenso de frutas vermelhas, o que complementa a doçura do doce sem sobrecarregar o paladar. Vinhos fortificados, como o Porto Ruby, também são ótimas escolhas, especialmente quando jovens, com sabor rico e frutado.