7 shakes caseiros ricos em proteínas

Shake de morango e chia

Ingredientes

6 morangos

1 xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de amêndoas laminadas

1 colher de sopa de sementes de chia

3 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de gelo

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia e a água e hidrate por 15 minutos, mexendo de vez em quando. Enquanto isso, em uma frigideira antiaderente, coloque as amêndoas laminadas e leve ao fogo médio para tostar.

No liquidificador, coloque os morangos, o leite de amêndoas, o mel e as sementes de chia. Bata até obter um shake cremoso e homogêneo. Adicione gelo e bata por mais 30 segundos. Decore com as amêndoas torradas e sirva em seguida.