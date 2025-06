Confira as vantagens do canto alemão na sala de jantar

Projetado sob medida, o móvel alia charme, funcionalidade e uso inteligente do espaço

Muito além de uma escolha estética, o canto alemão conquistou espaço definitivo no universo dos interiores por sua capacidade de unir charme, praticidade e inteligência na ocupação dos ambientes. Originalmente presente em estabelecimentos comerciais, hoje ele se adapta com naturalidade às necessidades dos lares contemporâneos, especialmente quando o desafio é otimizar metros quadrados e oferecer mais assentos para acomodar pessoas no entorno de uma mesa.

Elegante e multifuncional, uma vez que o seu interior é otimizado como espaço de armazenamento, seu desenho demanda o ‘apoio’ de paredes para o seu desenho — seja em uma face única, em ‘L’ ou até curvo. “Simplesmente amo trabalhar com canto alemão, principalmente quando se trata de fugir dos padrões tradicionais. A versatilidade para a constituição desse mobiliário encanta a mim e aos clientes”, afirma a arquiteta Cristiane Schiavoni, à frente do escritório que leva seu nome.