6 dicas para passar no exame prático de direção sem nervosismo

A reta final da jornada rumo à carteira de motorista pode ser angustiante para muitos candidatos. O exame prático é, sem dúvida, o momento de maior tensão para quem está tentando conquistar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A boa notícia é que, com planejamento e controle emocional, é possível driblar o nervosismo e aumentar consideravelmente as chances de aprovação.

A seguir, Cecília Bellina lista 6 dicas práticas e valiosas para quem vai encarar o exame de direção. Confira!

1. Treine com o instrutor e o carro que vai usar na prova

Evite surpresas: se possível, agende uma aula com o mesmo carro que será usado no dia do exame. “Cada veículo tem sua sensibilidade no pedal, ponto da embreagem e resposta da direção. Familiaridade faz diferença”, explica a psicóloga. Caso o carro quebre, ou seja trocado em cima da hora, Cecília Bellina recomenda pedir o reagendamento da prova.

2. Durante a espera, preserve sua tranquilidade

Enquanto aguarda sua vez, escolha ouvir uma música calma, um podcast leve ou fazer uma oração, se isso fizer parte da sua rotina. “Evite conversar com outros candidatos, principalmente os que estão ansiosos. A ansiedade é contagiante”, alerta Cecília Bellina.

3. Não aposte na sorte de pegar o examinador ‘bonzinho’

Muitos acreditam que o resultado depende de cair com um examinador mais ‘tranquilo’, mas Cecília Bellina lembra: “Você está ali para mostrar que está apto, independentemente de quem esteja te avaliando. O foco precisa estar no seu desempenho”