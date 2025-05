Veja os riscos do uso excessivo de medicamentos por idosos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por que os idosos tomam tantas medicações?

O envelhecimento pode trazer o acúmulo de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, artrose, dores crônicas, ansiedade, insônia e depressão. Segundo o Dr. Filipe Gusman, essas condições associadas podem levar ao uso constante de medicações, que algumas vezes são indicadas por profissionais que não sabem que outros médicos já indicaram remédios diferentes.

Além disso, o paciente pode decidir tomar medicamento por conta própria ou, até mesmo, continuar o uso de medicações que foram úteis no passado quando já não são mais necessárias. O consumo de chás, vitaminas e suplementos também podem interferir no tratamento medicamentoso e causar efeitos colaterais. “Nesses casos, vale muito a pena fazer uma avaliação completa com o geriatra, que vai analisar cada remédio e ver o que pode ser retirado ou trocado”, recomenda o médico.

Usar muitos medicamentos ao mesmo tempo pode causar problemas de saúde (Imagem: DedMityay | Shutterstock)

Riscos da polifarmácia

Segundo o geriatra da Casa de Saúde São José, os principais riscos da polifarmácia são: