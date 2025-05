5 motivos que podem afastar os candidatos da sua empresa

Veja aspectos considerados pelos profissionais no momento de aceitar uma vaga de emprego

Ao contrário do que se via no passado, quando o salário era o principal critério na escolha de um emprego, muitos profissionais mais jovens têm dado preferência a fatores como bem-estar, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e um ambiente de trabalho mais saudável. Essa mudança mostra uma nova maneira de encarar o sucesso na carreira, baseada em valores mais ligados ao propósito de vida e à realização pessoal.

Um exemplo disso é a preferência por horários flexíveis, com muitos profissionais optando por modelo híbrido ou home office. Segundo a Michael Page, consultoria de recrutamento executivo, 56,8% dos colaboradores preferem esses formatos. A Sólides, empresa de tecnologia voltada à gestão de pessoas para PMEs (Pequenas e Médias Empresas), aponta que 44% recusam vagas por salários abaixo do mercado. Além disso, 32% citam falta de transparência nas informações das empresas. Os dados foram divulgados neste ano.