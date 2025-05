5 sopas ricas em proteínas para o almoço

Além de nutritivas e saudáveis, as sopas são práticas de preparar. Isso porque essas receitas são versáteis e combinam ingredientes simples com alto valor nutricional, garantindo saciedade, energia e sabor em uma única refeição. Além disso, ajudam a otimizar o tempo na cozinha. Pensando nisso, reunimos 5 receitas de sopas ricas em proteínas para você incluir no seu cardápio. Confira!

Sopa de grão-de-bico com abobrinha e batata-doce

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 batata-doce laranja descascada e cortada em cubos

laranja descascada e cortada em cubos 1 abobrinha fatiada

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de cominho em pó

1 folha de louro

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a páprica doce, o cominho e a folha de louro e refogue por 1 minuto. Acrescente a batata-doce e misture. Cubra com o caldo de legumes e cozinhe por 15 minutos. Por último, coloque o grão-de-bico e a abobrinha e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a folha de louro e polvilhe com o coentro. Sirva em seguida.