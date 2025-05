4 erros para evitar no café da manhã e se manter saudável

O café da manhã precisa fornecer energia após o jejum noturno (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

O café da manhã é considerado uma das refeições mais importantes do dia, pois fornece a energia necessária após o jejum noturno. Ao acordar, o organismo precisa de nutrientes para ativar o metabolismo e garantir disposição física e mental. No entanto, para que esse momento realmente beneficie a saúde, é essencial escolher alimentos de qualidade. “Alimentar-se de manhã é uma estratégia para reduzir a ingestão de calorias ao longo do dia, melhorar a qualidade da dieta e dar energia. Se o café da manhã for adequado e equilibrado, seguido de refeições igualmente equilibradas, pode contribuir para compor um bom hábito alimentar”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para não cair em erros que comprometem a qualidade do café da manhã e até a saúde, a médica lista alguns comportamentos para evitar! 1. Pular o café da manhã Rotina corrida, falta de fome, jejum intermitente… São várias as razões pelas quais as pessoas pulam o café da manhã, mas nenhuma delas é um bom motivo para deixar de realizar essa refeição. “Para muitas pessoas, além de deixar o metabolismo mais lento, contribuindo para cansaço e falta de energia ao longo do dia, o jejum matinal, em algumas pessoas, pode aumentar a ansiedade por comer, provocando fome e maior desejo por alimentos calóricos”, explica a Dra. Marcella Garcez. Segundo a médica, o estresse causado pela fome pode impactar o organismo de diversas formas. “O estresse e a mudança de humor podem liberar radicais livres que pioram a atividade da insulina, aumentam o perfil inflamatório e podem levar ao aumento do colesterol e elevar o risco de doenças cardíacas”, afirma. Ela recomenda que o café da manhã seja composto por alimentos ricos em proteínas e fibras e que sejam, de preferência, salgados. 2. Ingerir alimentos ricos em açúcar Panquecas, bolinhos, cereais matinais e croissants são comidas clássicas de um café da manhã digno de filme. Porém, não são as melhores opções para começar o dia. “Alimentos ricos em açúcares e carboidratos simples podem gerar um pico de açúcar no sangue, com elevação e queda rápida dos níveis glicêmicos, causando cansaço ao longo do dia e maior desejo por doces. As consequências a longo prazo incluem ganho de peso e até diabetes”, detalha a nutróloga.

A Dra. Marcella Garcez recomenda optar por iniciar a refeição com proteínas e alimentos com carboidratos mais complexos e de menor índice glicêmico, incluindo pães integrais e cereais como aveia e granola, além de frutas como maçã, pera, laranja e outros vegetais. Os alimentos podem ser associados com proteínas magras e lácteos, como iogurtes. Não é recomendado tomar café com o estômago vazio (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) 3. Tomar apenas café Muitas pessoas não sentem fome pela manhã, mas não vivem sem um cafezinho. Mas tomar café com o estômago vazio não é recomendado. “O café pode irritar o estômago e causar enjoo, especialmente em pessoas que já sofrem com problemas digestivos”, alerta a Dra. Marcella Garcez.

Outra bebida comum que muitas vezes substitui a refeição pela manhã é a vitamina, que pode não ser tão saudável quanto parece. “Dependendo da composição e se forem adoçados, vitaminas e smoothies podem ser ricos em açúcares e calorias e baixos em proteínas e fibras, assim prejudicando a saciedade”, diz a nutróloga. A médica indica preparar a vitamina em casa para garantir o que você está consumindo. “Utilize ingredientes com alto valor proteico, como iogurte ou suplementos proteicos e ricos em fibras, incluindo grãos, como chia e aveia, e frutas. Mas, recomenda-se que a bebida seja parte de uma refeição mais completa, e não de maneira isolada”, detalha. 4. Comer na padaria No café da manhã, a padaria pode ser um quebra-galho em meio à rotina corrida. Mas o ideal é não tornar isso um hábito, pois pode ser difícil resistir à tentação em meio a tantas delícias. Se não der tempo de fazer a refeição pela manhã, uma boa estratégia é deixar à mão, na noite anterior, um leite ou iogurte com cereais, sementes, granola e frutas, as famosas overnights oats, um sanduíche ou até mesmo uma omelete.