7 dicas para evitar que a resistência insulínica vire diabetes

A resistência insulínica é uma condição em que as células do corpo têm dificuldade em responder à insulina, hormônio responsável por permitir a entrada da glicose no interior das células para ser usada como fonte de energia. Com isso, o pâncreas precisa produzir mais insulina para manter os níveis de glicose no sangue sob controle.

As principais causas da resistência insulínica incluem excesso de peso, sedentarismo, alimentação rica em carboidratos refinados, predisposição genética e distúrbios hormonais. Se não for controlada, pode evoluir para diabetes tipo 2. Para evitar complicações futuras, é fundamental adotar alguns hábitos.