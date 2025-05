5 estratégias para os confeiteiros enfrentarem a crise do chocolate

Com a disparada histórica do preço do cacau — que subiu quase 190% desde março de 2023 — o chocolate, ingrediente central da confeitaria, tornou-se também um dos maiores desafios para quem vive do negócio. Só nos últimos 12 meses, chocolates em barra e bombons acumularam alta de mais de 21%, segundo dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), superando em quase quatro vezes a inflação oficial. Diante desse cenário, os confeiteiros brasileiros têm sido desafiados a ir além da técnica: é preciso estratégia, gestão e capacidade de adaptação.

Essa mudança no comportamento de consumo tem sido observada de perto por profissionais que atuam no setor. “Notamos um aumento na procura por coberturas fracionadas, embalagens menores e itens decorativos que valorizam a apresentação final. A confeitaria está mais estratégica, com foco em valor percebido e otimização de custos”, afirma Vivian dos Santos, proprietária da Vivian Festas, loja de produtos para festas e confeitaria.