5 alimentos que mais causam alergia

Segundo a nutricionista Thais Lobo, professora mestre do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, as principais causas estão relacionadas à predisposição genética, fatores epigenéticas e ambientais, além do desequilíbrio microbiano intestinal. A profissional explica de forma mais detalhada a seguir:

As alergias alimentares acontecem quando o sistema imunológico identifica de forma equivocada determinadas proteínas dos alimentos como ameaças ao organismo. Essa resposta exagerada pode desencadear sintomas variados, que vão desde manifestações leves, como coceiras e erupções na pele, até reações mais graves, como dificuldade para respirar e anafilaxia. Essa condição é mais comum na infância, mas pode persistir ou surgir na vida adulta, exigindo atenção e acompanhamento médico.

Na clara do ovo, destaca-se a ovalbumina como uma das principais proteínas alergênicas , enquanto na gema a proteína livetina desempenha esse papel. Ambas podem desencadear urticária, tosse e diarreia.

A proteína do leite de vaca é responsável por desencadear uma das patologias mais frequentes na primeira infância: a Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). Esta condição pode provocar diversos sintomas, sendo os mais comuns entre bebês e crianças pequenas: refluxo gastroesofágico, episódios de vômito e quadros de diarreia.

3. Amendoim

As proteínas vegetais presentes no amendoim são responsáveis por desencadear reações alérgicas intensas, incluindo casos graves de anafilaxia. Considerada uma das alergias alimentares mais severas, pode ser fatal se o tratamento não for iniciado rapidamente.

4. Frutos do mar (mariscos e crustáceos)

Os frutos do mar, como camarões, lagostas, caranguejos, mexilhões e outros, são conhecidos por serem alérgenos comuns. As reações alérgicas podem variar de leves a graves, com sintomas que incluem urticária, inchaço, dificuldades respiratórias e, em casos mais extremos, anafilaxia.

5. Trigo

A alergia ao trigo é frequentemente confundida com a doença celíaca, uma patologia autoimune desencadeada pela ingestão de glúten. No entanto, essas condições são distintas. “Enquanto a doença celíaca é uma resposta autoimune contra o glúten, a alergia ao trigo é uma reação alérgica clássica, mediada por IgE, a qual envolve uma resposta imunológica imediata a várias proteínas presentes no trigo”, aponta a nutricionista.