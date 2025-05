5 motivos para fazer atividade física durante o frio

Com a chegada das frentes frias em diversas regiões do país, muitas pessoas se sentem desmotivadas a manter a rotina de atividade física. Contudo, as baixas temperaturas podem ser aliadas nos treinos, e não obstáculos. Isso porque a exposição controlada ao frio pode ativar mecanismos benéficos no organismo, como a termogênese, que estimula a queima calórica, e a modulação do sistema imunológico.

Segundo Bianca Souza, coordenadora técnica da Selfit Academias, manter-se ativo durante o outono e o inverno traz benefícios que vão além da boa forma e impactam diretamente o metabolismo, a imunidade e até o humor. “A prática regular de atividade física é essencial o ano inteiro, mas no frio ela pode ser ainda mais estratégica. O corpo precisa de mais energia para se manter aquecido, o que naturalmente acelera o metabolismo. Além disso, o exercício ajuda a combater o desânimo típico dos dias mais gelados”, explica.