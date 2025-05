6 dicas para presentear no Dia das Mães sem se endividar

Com a aproximação do Dia das Mães, cerca de oito em cada dez brasileiros já se preparam para fazer compras e presentear na data. O dado é de um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, e aponta que as principais presenteadas serão as mães (77%), as sogras (18%) e as esposas (17%). Para 51% desses consumidores, o presente é uma forma de retribuir carinho e dedicação.

No entanto, o desejo de agradar pode acabar comprometendo o orçamento de famílias que já vivem no limite. Para ajudar quem deseja homenagear as mães conscientemente, mas sem abrir mão do carinho nesta data, o economista Ricardo de Almeida, diretor financeiro do Cartão de TODOS, reúne dicas práticas para planejar os gastos e evitar surpresas desagradáveis no orçamento do mês seguinte.