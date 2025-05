6 chás benéficos para a saúde da pele

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Abaixo, confira 6 chás que podem beneficiar a saúde da sua pele!

1. Chá verde

Repleto de antioxidantes, o chá verde ajuda a combater inflamações e a proteger a pele contra os danos causados pelo sol. “Esses antioxidantes combatem os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele”, afirma Paula Molari Abdo.

Além disso, pode ser útil no combate à acne, conforme o estudo “Does supplementation with green tea extract improve acne in post-adolescent women? A randomized, double-blind, and placebo-controlled clinical trial”, publicado na Complementary Therapies in Medicine.

2. Chá de jasmim

O chá de jasmim é indicado para auxiliar no processo de cicatrização da pele. “Ele ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação de oxigênio, além de ser antioxidante e antibacteriano, favorecendo a regeneração celular da pele”, explica Paula Molari Abdo.