Veja os benefícios do atum para a saúde física e mental

“Esse peixe fornece proteína de alto valor biológico, é rico em vitaminas do complexo B, D e A, minerais, como selênio e magnésio, e ácidos graxos essenciais, como o ômega 3 , que possui efeitos protetores ao sistema cardiovascular e ao cérebro”, explica Sandra Belo, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

O atum, popular na culinária brasileira, seja na marmita, no sushi ou no sanduíche, vai além da fama de proteína prática. Trata-se de um peixe com grande valor nutricional, podendo colaborar para o equilíbrio do corpo e da mente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Benefícios do atum para a saúde mental

Uma curiosidade pouco conhecida é a relação do atum com a saúde mental. O ômega 3 presente no peixe participa da regulação de neurotransmissores, como a serotonina, popularmente conhecida como o hormônio do bem-estar. “Estudos apontam que dietas com boas fontes de ômega 3 podem contribuir na redução de sintomas de ansiedade e depressão leve”, explica Sandra Belo.

Contudo, é importante lembrar que o consumo do atum não substitui o acompanhamento e o tratamento médico em casos de depressão e ansiedade.

O atum fresco tem uma maior concentração de nutrientes (Imagem: Maridav | Shutterstock)

Como incluir o atum na dieta

O mercado oferece diversas versões do peixe, e a escolha pode impactar na qualidade nutricional. O atum fresco, por exemplo, tem maior concentração de nutrientes e menos sódio. Já o enlatado é uma opção prática e acessível, mas exige atenção aos rótulos, já que o teor de sal é elevado e pode impactar os indivíduos com doenças crônicas, como hipertensão arterial. “Opte por opções grelhadas, assadas ou cozidas, utilizando temperos naturais, como alho, cebola, salsinha, cebolinha, tomilho e ervas finas”, orienta.