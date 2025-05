5 dicas para rentabilizar o dinheiro da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite da quinta-feira (03/04), o sorteio da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 51 milhões. Contudo, nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso, e o prêmio acumulado vai para R$ 60 milhões.

Para Fernando Lamounier, educador financeiro e executivo e sócio da Multimarcas Consórcios, essa é uma premiação que possibilita uma mudança de vida, mas é preciso ter cuidado. “A pessoa precisa saber mapear os seus gastos prioritários. Em caso de dívidas, é importante priorizar o pagamento delas antes de investir, devido ao alto custo financeiro e psicológico”, alerta.